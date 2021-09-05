Информация на сайте, созданном с целью внесения вклада в сотрудничество между двумя дружественными народами, будет распространяться на азербайджанском, японском и английском языках. Создатели сайта уверены, что пропаганда древней истории, богатой культуры, национальных блюд, современного развития Азербайджана придаст импульс дальнейшему росту интереса в Японии и мире к нашей родине и притоку туристов.

1 сентября в Токио при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и японских друзей нашей страны, в том числе организационной поддержке активистов азербайджанской диаспоры, начал функционировать новостной сайт Ajmedia.jp.

По словам главного редактора сайта Акиры Мацунаги, своей работой они намерены внести вклад в укрепление единства и солидарности азербайджанцев, проживающих в Японии и соседних странах, усиление позиции наших соотечественников, известных своей общественно-политической деятельностью в обществе, развитие сотрудничества других тюркоязычных народов. Отмечено, что новостной портал окажет информационную поддержку пропаганде древней тюркской культуры и современного искусства.

Главный редактор констатировал, что Япония является одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана. Официальный Токио, в короткий срок установивший тесные дружественные отношения с нашей страной, всегда поддерживал укрепление государственной независимости Азербайджана. По инициативе Азербайджана Япония принимала непосредственное участие в проектах глобального значения, реализованных в регионе Южного Кавказа. Подчеркнув, что информационный обмен представляет особое значение в деле дальнейшего укрепления дружественных отношений, главный редактор сказал, что создание новостного портала, который сыграет роль нового моста между нашими народами, служит именно этой идее.