Красный Крест навестил удерживаемого армянами Джамиля Бабаева

Представители Красного Креста посетили накануне удерживаемого на подконтрольных российским миротворцам территориях азербайджанского военного Джамиля Бабаева.

В сообщении Бакинского представительства МККК говорится, что представители Красного Креста посещают задержанных с целью мониторинга условий содержания и обращения с ними, а также для установления контактов с близкими.

Напомним, в конце августа армянская сторона заявила о задержании военнослужащего азербайджанской армии на подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, в городе Агдере. Минобороны Азербайджана в связи с этим сообщило, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.