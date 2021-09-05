«Вы назначаетесь на должность министра молодежи и спорта, вам оказано большое доверие. Уверен, что вы его оправдаете. Спортивное сообщество нашей страны хорошо вас знает. Вы много лет работаете в спортивной сфере и в то же время являетесь президентом Европейской гимнастики. Вы были избраны на эту должность несколько лет назад, и это показывает, что вы также завоевали авторитет на международной арене. Учитывая эти факторы, я оказываю вам это высокое доверие и надеюсь, что в области спорта, молодежной политики будут достигнуты хорошие результаты». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая в видеоформате новоназначенного министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

Ильхам Алиев отметил, что азербайджанское общество привыкло к победам в спортивной сфере, и когда не получается достичь какого-то результата, то оно разочаровывается.

«Однако все мы должны знать, что конкуренция в области спорта достаточно сильна, и в целом результаты, показанные в последние годы в области спорта, безусловно, вызывают гордость. Наши спортсмены радуют нас на мировых, европейских играх и других международных соревнованиях. В спорте бывают как поражения, так и победы. В целом достижения в сфере спорта очень положительные», - сказал он.

Глава государства также отметил, что должны быть серьёзно расследованы недочеты, допущенные в спортивной сфере.

«В частности, в период подготовки к Олимпийским играм в некоторых федерациях дела обстояли неудовлетворительно, и ситуацию, сложившуюся во всех федерациях, необходимо серьезно проанализировать. Следует уделить особое внимание тренировочному процессу и сборам. Мы также должны учитывать, что наши спортсмены, завоевавшие медали на последних Олимпийских играх, являются опытными спортсменами. Можно сказать, что это спортсмены-ветераны. Среди них нет представителей молодого поколения, и это нужно очень серьезно проанализировать. Как может быть, что между поколениями уже возникает такой разрыв? В последние годы широкое развитие получило строительство спортивных объектов во всех регионах. Только в регионах функционирует около 50 наших спортивно-олимпийских комплексов. Их деятельность должна подвергаться строгой проверке, каков там уровень тренировочного процесса, приходят ли дети, подростки в спортивные секции, каковы условия для занятий спортом? Потому что мы создали эту инфраструктуру, эти комплексы с той целью, чтобы повысилась массовость спорта и в то же время появлялись профессиональные спортсмены. Учитывая, что на Олимпийских играх в Токио молодые спортсмены не смогли завоевать медалей, это следует подвергнуть очень серьезной проверке. Необходимо анализировать ситуацию в клубах. Мы должны сделать выводы. Мы, конечно, можем гордиться победами, но есть и недостатки, и они должны быть устранены. В этой сфере должна быть полностью обеспечена прозрачность, и со всеми негативными случаями нужно серьезно бороться», - сказал президент.

* * *

Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Фарида Гаибова по случаю его назначения министром молодежи и спорта, сообщает АзерТАдж.