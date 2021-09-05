Министр образования Эмин Амруллаев назвал причину, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже.

По его словам, это сделано для того, чтобы в течение дополнительной недели еще больше людей получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

"Сегодня в Азербайджане полным ходом продолжается процесс вакцинации. Считаем, что в течение недели еще большее число людей смогут пройти вакцинацию, у них сформируется иммунитет, что может положительно повлиять на учебный процесс", - сказал Амруллаев.

* * * 14:46

В средних школах Азербайджана занятия будут проводиться пять дней в неделю, в некоторых - возможен шестидневный график, сказал на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, в последние дни порядка восьми процентов инифицирования коронавирусом приходится на учеников. "Надеемся, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями уменьшения случаев инифицирования в учебных заведениях" - добавил министр.

* * * 14:16

Министерство образования Азербайджана проводит брифинг по вопросу организации занятий в средних школах и вузах в 2021/22 учебном году в условиях пандемии коронавируса.

В брифинге участвуют глава ведомства Эмин Амруллаев, советник министра Рустам Агаев и заведующая отделом Минобразования Вафа Ягублу.