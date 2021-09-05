«Наши национальные ценности являются для нас основными принципами, и молодое поколение должно воспитываться в национальном духе, духе патриотизма. Подрастающее поколение должно быть подальше от негативного внешнего воздействия, и для достижения этого должна проводиться воспитательная работа. Молодежь должна быть образованной и в то же время привязанной к нашей национальной культуре». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая в видеоформате новоназначенного министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

«В современном мире происходят процессы глобализации, и в некоторых случаях зарубежные круги выбирают молодежь в качестве своей основной цели. То есть предпринимаются усилия, чтобы обмануть молодежь, ввести ее в заблуждение. Мы видим это, и, конечно, это следует пресекать. На переднем плане должны быть патриотические чувства. Конечно, наша блестящая историческая победа во второй Карабахской войне должна сыграть ключевую роль в воспитательной работе молодежи. Каждый день 44-дневной Отечественной войны для нас родной.

Наша молодежь отныне будет расти как представители победоносного народа. Это имеет огромное моральное и психологическое значение. Долгие годы Азербайджан был страной, подвергшейся оккупации, а мы, азербайджанцы, жили как народ, изгнанный врагом с родной земли. Мы испытывали физические и моральные страдания. Мы положили этому конец. Отныне мы вечно будем жить как победоносный народ, как страна-победитель, как гордые люди», - сказал президент.