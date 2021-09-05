Министр Амруллаев о не желающих вакцинироваться учителях
В Азербайджане некоторые учителя отказываются от вакцинации от коронавируса, сказал на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что все работники сферы образования обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19 или представить справку об имеющихся противопоказаниях.
«Некоторые учителя отказываются от вакцинации, но ведь это полезно для коллектива. Мы не принуждаем вакцинироваться тех, у кого есть противопоказания. Если вакцинировано до 80 процентов работников сферы образования, это связано не с их желанием, а с профессионализмом», - сказал Амруллаев.