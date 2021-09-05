Миллиардер Дерипаска: «Коронавирус становится все более зловещим… Впереди еще две страшные волны»

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что мир ждет как минимум еще две серьезных волны пандемии коронавируса, так как закрывать границы и вводить локдауны никто не хочет.

"К сожалению, мы ещё очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжёлые испытания", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он также отмечает, что "нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом". "Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим. К тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек", - указывает бизнесмен.

"Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", - заключил Дерипаска.

Еще в декабре 2020 года миллиардер выразил "сильные сомнения, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023".