Вот вам и демократия! Меркель так и сказала: «Имеет большое значение, кто именно управляет страной»

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поддержала кандидата от своей партии - ХДС Армина Лашета и раскритиковала его главного соперника на грядущих выборах, лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца.

Как отмечает Bloomberg, подобное прямое вмешательство в избирательную кампанию со стороны Меркель выглядит необычно.

Во вторник, 7 сентября, Меркель выступила в бундестаге со своей последней официальной речью, в ходе которой заявила, что правительство во главе с Лашетом и ХДС станет лучшим выбором для Германии. «Имеет большое значение, кто именно управляет страной. Его правительство будет выступать за стабильность, надежность и сдержанность», — заявила она. При этом канцлер Германии не задалась вопросом о праве народа на собственный выбор, что является фундаментальным положением демократической системы.

В то же время действующий канцлер раскритиковала последние заявления Шольца. В частности, политик осудила слова лидера СДПГ о возможности создания коалиции между его партией и антикапиталистической Левой партией. Кроме того, Меркель негативно оценила высказывания Шольца о том, что кампания по вакцинации от коронавируса в Германии носит «экспериментальный характер».