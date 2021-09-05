Катар приехал в Баку за Алятом

Сегодня, 7 сентября, в Баку состоялись переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

В сообщении МИД Азербайджана указывается, что Байрамов особо подчеркнул высокий уровень отношений Азербайджана с Катаром как на двусторонней основе, так и в международном формате. Министр Байрамов отметил важность проведения регулярных политических консультаций с целью детального разъяснения позиций двух стран и обеспечения взаимопонимания.

В ходе встречи официальному представителю Катара была предоставлена подробная информация об Алятской свободной экономической зоне и отмечены возможности привлечения катарских компаний и инвестиций. Более того, Катар выражает заинтересованность в привлечении катарских компаний к реализации проектов в рамках процесса восстановления освобожденного Карабаха.