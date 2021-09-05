Сахиба Гафарова продолжает встречи в Вене фото
Как сообщал ранее haqqin.az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Австрии с рабочим визитом, целью которого является ее участие в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов.
В рамках текущего визита председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Мажлиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.
В ходе встречи Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан придаёт большое значение развитию отношений с дружеским и братским Казахстаном.
Спикер азербайджанского парламента проинформировала Нурлана Нигматулина о 44-днейвной Отечественной войне, в ходе которой Азербайджан освободил свои оккупированные территории. Гафарова также обстоятельно информировала коллегу из Казахстана о провокационных действиях Армении, призванных не дать установить в регионе устойчивый мир.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, вызывающих взаимный интерес.