Путин и Шойгу отправились в тайгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин на данный момент находится на отдыхе в Туве с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Он действительно там с Шойгу, в Сибири. Обычный отдых и тайга, горы, прогулки, свежий воздух», — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, администрация президента обнародует фото- и видеоматериалы с отдыха Путина, как только они появятся.
Президент вернется в Москву к концу завтрашнего дня, 8 сентября, уточнил пресс-секретарь.