И азербайджанцы могут заработать на SOCAR

Листинговый комитет Бакинской фондовой биржи включил 6 сентября облигации SOCAR в листинг по основному рыночному сегменту.

Как сообщает «Туран», подписка на облигации госнефтекомпании общим объемом 100 млн долларов США запланирована на 20 сентября и завершится 29 октября. О размещении ценных бумаг инвесторы будут информированы за 2 дня до его начала.

Облигации SOCAR будут в обращении в течение 5 лет. Доходность по ним составит 4,5% годовых. Купонные выплаты будут производиться ежеквартально.

Это второй выпуск корпоративных облигаций SOCAR. Первое размещение облигаций на $100 млн (доходность 5%) состоялось в 2016 году.