Экс-президент Армении Серж Саргсян подал судебный иск против депутата правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна. Третий президент Армении требует от провластного депутата «опровергнуть информацию, порочащую его честь и доброе имя», сообщает радиостанция «Азатутюн».

Примерно десять дней назад Сукиасян с трибуны Национального собрания заявил, что Саргсян проиграл в казино крупные суммы денег. Адвокат бывшего президента Амрам Макинян утверждает, что депутат от правящей партии не может представить никаких фактов, подтверждающих это заявление.

«Мы убеждены, что суд удовлетворит наш иск, потому что не может быть никаких фактов, подтверждающих заявление Хачатура Сукиасяна, не может быть, потому что такого не может существовать в нашей объективной реальности», - отметил Макинян.

Хачатур Сукиасян, в частности, обвинил Саргсяна в проигрыше в казино более 100 млн долларов. На следующий день на брифинге с журналистами он подтвердил сказанное, настаивая на том, что его слова являются обоснованными. Сукиасян добавил, что упомянул меньшую сумму, чтобы сделать сказанное более доказуемым, но доказательств при этом не обнародовал.

«Мне даже известен случай, когда наш государственный самолет прилетел из соответствующего места, где есть казино, и отсюда деньги в мешках вывезли, чтобы заплатить», - несколько дней назад сказал Сукиасян.