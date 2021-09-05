Минобразования об антикоронавирусных проверках в школах

"Некоторые преподаватели представили справки о противопоказании к вакцинации. Другие же говорят, что у них аллергия или имеются другие заболевания. В данном случае нельзя полагаться на субъективное мнение, необходимо врачебное заключение", - сказал Р.Агаев.

У не прошедших вакцинацию педагогов учебных заведений должно быть врачебное заключение о противопоказании, сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев.

Далее Агаев сообщил, что в связи с началом нового учебного года в каждом учебном заведении Азербайджана назначены ответственные за оперативный контроль. По его словам, эти люди будут измерять температуру участникам образовательного процесса. "Вход в учебное заведение будет запрещен тем, у кого температура тела будет выше 37 градусов. Если температура у кого-либо повысится во время урока, то это лицо будет изолировано. Если это произойдет с учеником, об этом будут информировать его родителей, а если с учителем, то соответствующее медучреждение. О случаях инфицирования в школах будет проинформирован Центр гигиены и эпидемиологии", - сказал Агаев.

«В Баку, Сумгаите и Апшероне, где плотность населения высокая, мы в 226 школах привлекли 400 сотрудников в так называемых «друзей школьников», что позволит охватить 400 тыс. детей. Эти люди тоже будут поддерживать эту работу по дезинфекции, измерению температуры и т.д.», - сказал Р. Агаев.

По словам Агаева, Агентством качества образования созданы специальные мониторинговые группы, которые проводят специальные проверки уровня организации такой работы в учебных заведениях.