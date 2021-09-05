В Мьянме призвали атаковать военных

Правительство национального единства Мьянмы (ПНЕ, NUG) призвало население страны к общенациональному восстанию. Об этом сообщает журнал Time.

Речь идет о подпольной организации, которая координирует сопротивление режиму военных, захвативших власть в стране. Президент NUG Дува Лаши заявил, что объявляет в Мьянме чрезвычайное положение. Он также обратился к этническим группировкам Мьянмы, сражающимся за свою автономию, атаковать правительственные войска.

По словам Лаши, военные и полиция должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники Мьянмы — бойкотировать работу в государственных органах. В NUG также объявили, что скоро «отряды народного ополчения» перейдут в наступление и совершат в Мьянме «народную революцию».

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. В феврале солдаты главнокомандующего Мьянмы Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.