Зенгстшмид прощупывает в Москве почву для азербайджанского туризма

Отдел информации 16:17

«Мы проводим комплексные мероприятия в целях использования туристического потенциала освобожденных территорий». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, выступая на онлайн-сессии «Show Must Go On: Будущее туризма, тенденции в сфере путешествий» на международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure» в Москве 7 сентября.

В своем выступлении Зенгстшмид проинформировал участников о реализации разносторонних комплексных мер со стороны Бюро по восстановлению туристической индустрии в период постпандемии. Он рассказал о разработке новых туристских продуктов и маршрутов, улучшении туристической инфраструктуры, создании бренда дестинации города Нафталан и проделанной работе в этом направлении, а также о планах на будущее. А также отметил, что в результате успешного процесса вакцинации в стране уже открыты международные границы для граждан и резидентов 42 стран, что положительно скажется на восстановлении туристической индустрии Азербайджана.

В проводимой в рамках форума сессии «Туристические возможности Азербайджана и развитие новых маршрутов» в качестве спикеров выступят советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, директор департамента управления международными рынками Бюро по туризму Азербайджана Севиндж Зейналлы, генеральный секретарь Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, представитель компании «PASHA Travel» Садых Садыхов, представитель компании «Rayda Tour Operator» Вероника Любченко, представитель компании «Azerbaijan Guide Travel» Наргиз Мамедова, а также представитель Музея горских евреев Игорь Шаулов. В рамках сессии будут обсуждаться такие вопросы, как деятельность Государственного агентства по туризму по восстановлению индустрии туризма, развитие туристических отношений с Россией после открытия границ, основные туристические продукты и новые маршруты, новые отели в Азербайджане и готовность отелей принимать гостей во время пандемии, трудности, с которыми столкнулся деловой туризм во время пандемии, деятельность туроператоров по новогодним пакетам и предварительному бронированию для туристов из России, организация инфотуров в Азербайджан для СМИ и турагентов, мультикультурализм и разнообразие гастрономических маршрутов в Азербайджане.

Мероприятие, которое продлится до 9 сентября, состоит из двух частей и организовано в формате выставки и форума. В проходящем уже в 27-й раз форуме-выставке принимают участие представители Азербайджанских Авиалиний (AZAL), Ассоциации отелей Азербайджана, Департамента туризма Нахчывана, а также 11 местных туристических компаний. Ожидается, что более 200 спикеров из 15 стран выступят на 40 различных сессиях в рамках мероприятия, в котором принимают участие более 2000 человек.