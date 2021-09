Зенгстшмид прощупывает в Москве почву для азербайджанского туризма

«Мы проводим комплексные мероприятия в целях использования туристического потенциала освобожденных территорий».

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, выступая на онлайн-сессии «Show Must Go On: Будущее туризма, тенденции в сфере путешествий» на международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure» в Москве 7 сентября.