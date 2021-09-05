Турция не торопится признавать власть талибов
Турция не спешит с признанием правительства "Талибана" в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Признает ли Турция "Талибан"? Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан", нужно обеспечить создание такого правительства", - сказал Чавушоглу.