Талибы осквернили могилу Ахмад Шаха Масуда фото
Боевики «Талибана» осквернили могилу лидера Северного альянса, легендарного Панджшерского льва Ахмад Шаха Масуда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего главу новостной службы афганского телеканала 1TV News Хамида Хайдера.
Хайдер опубликовал в Twitter фотографию погрома в мавзолее Масуда.
Ахмад Шах Масуд отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, который возглавил борьбу против боевиков «Талибана» после взятия ими Кабула.
Ранее талибы сообщили о захвате мавзолея Панджшерского льва. На видеозаписи видно, как сторонник террористической группировки идет к зданию не встречая сопротивления на своем пути.