В Азербайджане женщины чаще мужчин болеют коронавирусом

В Азербайджане большинство инфицированных коронавирусом (COVID-19) составляют женщины, сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Согласно сообщению, в стране 51% инфицированных коронавирусом составляют женщины, 49% - мужчины.

Также сообщается, что больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 54,6%. Вслед за Баку идет Апшеронский район - 13,3%. Число случаев заражения коронавирусом в центральных районах Азербайджана составляет 11,8%, в Гянджа-Газахском регионе – 6,9%, в Шеки-Загатальском регионе - 3,7%, в Губа-Хачмазском регионе – 3,0%, в Ленкоранском - 2,6 %, в Горном Ширване – 2,4%, в Верхнем Карабахе - 1,3%.

0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа. Наименьшее число заражений по стране выявлено в Нахчыване - 0,06%.