Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялась встреча с членами турецкой делегации.

В соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности сотрудничества и взаимной помощи в сфере таможенного дела на 2021/2022 годы между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Министерством торговли Турции делегация Главного управления таможенных органов Министерства торговли Турции прибыла в Азербайджан.

Во встрече приняли участие начальник Главного управления оперативной и следственной деятельности Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Масум Расулов, начальник Главного управления таможенных правоохранительных органов Министерства торговли Турции Мурат Яман, а также другие уполномоченные лица.

Цель встречи заключалась в создании совместной рабочей группы для эффективной организации связей между таможенными органами Азербайджана и Турции, обсуждение существующих и будущих возможностей сотрудничества.

Поприветствовав гостей, начальник Главного оперативного и следственного управления Госкомтаможни Масум Расулов рассказал о связях между таможенными структурами двух братских стран и новшествах, применяемых в таможенной службе Азербайджана.

Начальник Главного управления выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения сферы этих связей. Было отмечено, что осуществление взаимного обмена опытом и информацией, организация совместных учений могут быть полезны обеим сторонам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Начальник Главного управления таможенного контроля Министерства торговли Турции Мурат Яман высоко оценил связи между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об успешных результатах, достигнутых в соответствующий период таможенными органами обеих стран в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, усилении сотрудничества в этой сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

В конце встречи была достигнута договоренность об интенсификации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, углублении связей, с целью осуществления совместного сотрудничества были назначены уполномоченные лица с обеих сторон.

Отметим, что проведение тренингов для сотрудников оперативных управлений таможенных органов Турции и Азербайджана, обмен опытом между кинологическими службами нашли свое отражение в соответствующем соглашении.