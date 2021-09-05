Турция заявила о разногласиях внутри «Талибана»

Чавушоглу обратил внимание на то, что никакая авиакомпания не станет совершать рейсы в Афганистан до тех пор, пока не будут уверенности в полной безопасности в аэропорту.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью «Анадолу» заявил, что причиной задержки возобновления деятельности Кабульского аэропорта является задержка формирования правительства в Афганистане из-за разногласий внутри движения «Талибан».

«В настоящее время в Афганистане ведутся технические работы в этом направлении. Одну группу направил Катар. Мы, в свою очередь, также направили группу Управления гражданской авиации», - отметил министр.

Безопасность аэропорта, по мнению дипломата, должна обеспечивать компания, которая пользуется доверием международного сообщества либо некоторые страны, иначе никакая страховая компания не разрешит совершать полеты в этот аэропорт.

«Полный выход Турции из такой страны, как Афганистан, был бы неверным решением. Мы не говорим, что хотим управлять всеми структурами в этой стране, но и не считаем правильным полностью прерывать связи», - сказал Чавушоглу.

«Крах Афганистана с точки зрения экономики, политики или безопасности затронет все страны. Уже сейчас мы ощущаем это влияние», - заявил министр.