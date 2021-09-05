Территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в заявлении Исполнительной власти Агдамского района.

Вместе с тем процесс разминирования освобожденной от оккупации территории Агдамского района продолжается: «Территория города полностью очищена от мин, работы по благоустройству продолжаются. Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. В настоящее время процесс разминирования в селах района продолжается».

Напомним, что при посредничестве США правительство Армении в июне 2021 года передала карты минных полей в Агдамском районе. В период оккупации армянские войска заложили 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин.