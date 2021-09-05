ЧМ-2022: сборная Азербайджана принимает Португалию

Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Азербайджана и Португалии. Судить встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Марко Гуидой.

У сборной Португалии не будет ее лидера Криштиану Роналду, который получил вторую желтую карточку в матче с Ирландией. У нашей команды три потери: дисквалифицирован Антон Кривоцук, травмированы Максим Медведев и Рустам Ахмедзаде.

После четырех проведенных матчей у национальной команды Азербайджана одно очко. Мы занимаем последнее 5-е место, уступая Ирландии по количеству забитых мячей. Именно с ирландцами подопечные Джанни Де Бьязи набрали то единственное очко: 4 сентября в Дублине команды сыграли вничью 1:1. До этого Азербайджан проиграл Португалии (0:1, в гостях), Сербии (1:2, дома) и Люксембургу (1:2, в гостях).

У Португалии 10 очков. Команда Фернанду Сантуша занимает 2-е место, отставая от Сербии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Также в группе «А» сегодня состоится матч Ирландия – Сербия. Он начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Турнирное положение

1. Сербия – 10 очков, разница мячей 11-6 (4 матча)

2. Португалия – 10, 8-4 (4)

3. Люксембург – 6, 5-8 (4)

4. Ирландия – 1, 4-7 (4)

5. Азербайджан – 1, 3-6 (4).