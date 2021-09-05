Многие азербайджанские оппозиционеры и «диссиденты» именно с территории Германии и в интервью немецким СМИ заявляли о «преследовании» в Азербайджане с помощью прослушивающей системы Pegasus, выставляя себя жертвами электронного шпионажа азербайджанских спецслужб.

Однако, как оказалось, и спецслужбы Германии использовали эту систему для прослушивания граждан своей страны.