Азербайджанские оппозиционеры обвиняли Азербайджан или Германию? курьезы и казусы

Отдел информации

Многие азербайджанские оппозиционеры и «диссиденты» именно с территории Германии и в интервью немецким СМИ заявляли о «преследовании» в Азербайджане с помощью прослушивающей системы Pegasus, выставляя себя жертвами электронного шпионажа азербайджанских спецслужб.

Однако, как оказалось, и спецслужбы Германии использовали эту систему для прослушивания граждан своей страны.

Хадиджа Исмаилова в Германии объявила себя жертвой электронного шпионажа

По информации авторитетной немецкой газеты Die Zeit, Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ тайно приобрело у израильской корпорации NSO Group разработанную ею систему электронного шпионажа Pegasus для осуществления наблюдения за подозреваемыми.

По ее информации, БКА приобрело шпионское программное обеспечение еще в конце 2019 года. С помощью Pegasus, как пишет газета, можно получить доступ к данным мобильных устройств пользователя, за которым ведется слежка. Вместе с тем программа способна незаметно включать камеру и микрофон отслеживаемого гаджета.

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ и МВД Германии отказались комментировать СМИ данную информацию.