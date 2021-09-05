Азербайджанские оппозиционеры обвиняли Азербайджан или Германию? курьезы и казусы
Многие азербайджанские оппозиционеры и «диссиденты» именно с территории Германии и в интервью немецким СМИ заявляли о «преследовании» в Азербайджане с помощью прослушивающей системы Pegasus, выставляя себя жертвами электронного шпионажа азербайджанских спецслужб.
Однако, как оказалось, и спецслужбы Германии использовали эту систему для прослушивания граждан своей страны.
По информации авторитетной немецкой газеты Die Zeit, Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ тайно приобрело у израильской корпорации NSO Group разработанную ею систему электронного шпионажа Pegasus для осуществления наблюдения за подозреваемыми.
По ее информации, БКА приобрело шпионское программное обеспечение еще в конце 2019 года. С помощью Pegasus, как пишет газета, можно получить доступ к данным мобильных устройств пользователя, за которым ведется слежка. Вместе с тем программа способна незаметно включать камеру и микрофон отслеживаемого гаджета.
Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ и МВД Германии отказались комментировать СМИ данную информацию.