У станций бакинского метро требуют COVID-паспорта?

В соцсетях распространилась информация о том, что якобы у входов в некоторые станции метро сотрудники полиции и контролеры метрополитена требуют у пассажиров COVID-паспорта.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов в связи с этой информацией сообщил журналистам, что данное сообщение не соответствует действительности: «Никто у входов в метро не требует у пассажиров COVID-паспорта. Контролеры метрополитена у входов, в вестибюлях и на латформах станций метро дают рекомендации пассажирам в связи с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров».

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом (автобусы, метрополитен) в связи с отсутствием COVID-паспорта, от пассажиров просто требуется ношение масок: «В отношении лиц, не соблюдающих утвержденные постановлением Кабинета министров методические указания по профилактике коронавирусной инфекции, принимаются меры в соответствии с Кодексом об административных проступках. Нет каких-либо ограничений в пользовании общественным транспортом в связи с отсутствием COVID-паспорта».