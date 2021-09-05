Чем экс-глава военной контрразведки Азербайджана шантажировал высокопоставленных лиц?

Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в Бакинский военный суд.

Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Ширинова Низами Талыш оглу и других должностных лиц, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что появились обоснованные подозрения на то, что Низами Ширинов в составе организованной группы вместе с начальниками управлений МНБ Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Тахировым, а также оперативником Надыром Назировым применяли насилие в отношение потерпевших и их родственников, под угрозой распространения порочащих сведений вымогали в крупном размере деньги и имущество у отдельных лиц, получали взятки за покровительство и легализовали имущество, добытое преступным путем.

По факту возбуждены уголовные дела по ряду статей УК Азербайджана. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного расследования уголовного дела было обеспечено возмещение части причиненного материального ущерба и наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым.

В Генпрокуратуре также отметили, что следствие по уголовному делу в отношении начальника Управления расформированного МНБ генерала Мовлана Шихалиева близится к завершению.