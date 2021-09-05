«Марафон занятости»: сотни ветеранов войны обеспечены работой

Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости», организованному Министерством труда и социальной защиты населения в июне этого года, достигло 478. Из них 251 - государственные, 227 - частные компании.

«Вместе поможем трудоустроиться нашим героям!» - марафон, проведенный под этим девизом, направлен на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, раненных в Отечественной войне.

Работодатели уже представили на марафоне 2214 вакансий. Количество трудоустроенных по этим вакансиям увеличилось до 617 человек, из которых 505 - ветераны, 112 - члены семей шехидов.

Работодатели, желающие принять участие в марафоне, могут предоставить информацию о вакансиях, а члены семей шехидов, и наши герои, раненые в Отечественной войне и желающие найти работу, могут предоставить информацию о себе, перейдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.