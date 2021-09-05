Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID детей с 2 лет

Куба стала первом государством в мире, которое начало прививать против коронавируса детей от двух лет. Для этого используют местные препараты Abdala и Soberana, получившие одобрение местных регуляторов, но не признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Издание Детали пишет, что цель кампании – вакцинировать не менее 90 процентов населения. По данным правительства, около половины жителей страны сделали одну прививку, около трети – две.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом по всему миру, на Кубе в течение последней недели регистрируют в среднем около 7000 новых случаев в день. Уровень заболеваемости ковидом здесь один из самых высоких в мире.

Куба ранее отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты.