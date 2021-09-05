В Имишли будет газифицировано еще одно село

Акция «Открытый микрофон» производственного объединения «Азеригаз» на этот раз прошла в селе Кюрдмахмудлу Имишлинского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, жители Кюрдмахмудлу, а также окрестных сел рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются из-за отсутствия системы подачи природного газа. В Имишли нет и лесных массивов, что создает трудности для жителей сел в зимние месяцы.

Собравшиеся в «Передвижной приемной» попросили руководство производственного объединения как можно скорее газифицировать село.