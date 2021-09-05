В новом видеоряде к гимну Армении не будет видеокадров Карабаха

В новый видеоряд к гимну Армении не будут включены видеокадры Карабаха. Об этом сообщают армянские СМИ. С этим же заявлением выступил политолог Армен Багдасарян.

Руководитель службы по связям с общественностью Общественного телевидения Анна Оганян в ответ на запрос армянских СМИ заявила, что Общественное телевидение не участвует в съемках нового ролика.

И в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении отказались от комментариев.