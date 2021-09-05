Турция и Катар восстанавливают полеты в Кабул

Катар и Турция работают над восстановлением пассажирских рейсов в аэропорту Кабула в ближайшее время, передает Reuters.

Как сообщил министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, технические группы обеих стран работают в аэропорту.

«Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней мы сможем достичь уровня, когда аэропорт будет готов к пассажирским и гуманитарным рейсам», - заявил шейх Мохаммед на совместной пресс-конференции в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Турция заявила, что повреждения взлетно-посадочных полос, вышек и терминалов аэропорта необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет возобновить гражданские полеты.