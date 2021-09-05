Арестованный президент отказался от еды

Президент Гвинеи Альфа Конде, арестованный 5 сентября военными, отказывается принимать пищу. Об этом сообщил во вторник гвинейский новостной портал Guinee 360 со ссылкой на официального представителя партии "Объединение гвинейского народа" (RPG), председателем которой является Конде.

"На данный момент наша основная забота - здоровье президента. Получено известие, что он отказывается принимать пищу", - цитирует портал своего собеседника. По его словам, здоровье главы государства ухудшается с каждым днем.

Партийный функционер отметил, что политическое бюро RPG соберется в ближайшие дни с тем, чтобы оценить ситуацию и выступить с заявлением. С момента военного переворота партия не опубликовала ни одного обращения или официального сообщения. "Для того, чтобы объявить о своей позиции партия должна провести консультации", - заявил ее представитель.