Взлетели цены на продовольствие в Армении

Как сообщает Спутник Армении, 12-месячная инфляция остается высокой - 8,8%, в том числе на продовольственные товары – 15,1%.

По сравнению с августом 2020 года цены на овощи выросли на 60% с лишним, на сахар – на 35% с лишним, на растительное и сливочное масло – почти на 30%, на молочные продукты и яйца – на 12%.

Выросли и цены на мясо на 10%. Хотя цены на говядину временно остаются сравнительно низкими (из-за перегона скота из Нагорного Карабаха в конце прошлого года), но на другие виды мяса они растут. Выросли и цены на яйца.