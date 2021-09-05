WhatsApp обвинили в чтении переписок всех пользователей

Утверждения WhatsApp о том, что мессенджер применяет сквозное шифрование и никто из сотрудников компании не может читать сообщения пользователей, являются ложью. К таким выводам пришли журналисты независимого онлайн-издания ProPublica. В своем расследовании они рассказали о сотнях модераторов, которые ежедневно читают миллионы сообщений и передают их спецслужбам и другим правительственным органам США.

Журналистам удалось выяснить, что как минимум 1000 человек, нанятых по контрактам временных сотрудников, имеют доступ к частным перепискам в WhatsApp. Их офисы базируются в Остине (Техас, США), Дублине и Сингапуре. Формально они выполняют роль модераторов контента: они получают доступ к сообщениям, на которые жаловался кто-либо из пользователей.

Кроме того, в распоряжении ProPublica оказался текст конфиденциальной жалобы, поданной неназванными информаторами в Комиссию по ценным бумагам США. В ней указывается, что WhatsApp широко использует внешних подрядчиков (что снижает уровень безопасности и открывает дорогу к данным третьим лицам) и системы искусственного интеллекта. Они занимаются тотальной проверкой сведений об учетных записях пользователей, их сообщений, фото и видео. В заявлении также отмечается, что высказывания сотрудников WhatsApp о полной конфиденциальности пользователей являются ложными.

«Компания Facebook преуменьшает объемы данных, которые он собирает от пользователей WhatsApp, и лжет о том, как она их использует и с кем ими делится. WhatsApp передает метаданные и незашифрованные записи, которые могут многое рассказать о действиях пользователя правоохранительным органам, в том числе Министерству юстиции США», — отмечают в ProPublica.