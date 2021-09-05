Коронавирус в Азербайджане: заражаются тысячи, умирают десятки

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3428 пациентов вылечились, 41 человек скончался, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 447 725 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 389 977 человек выздоровели, 5 920 пациентов клиник скончались. Лечение 51 828 человек зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.