Возвращенными в Армению военнослужащими являются Артур Налбандян и Арамаис Торозян, сообщает «Спутник Армения».

По информации армянской стороны, военнослужащие попали в плен 14 июля вблизи озера Гарагель Лачинского района Азербайджана.

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Самолет с армянскими военнопленными на борту вылетел из Баку в Ереван. Об этом сообщили источники Sputnik Армения. Предположительно на борту находятся двое военнопленных. Как сообщают армянские СМИ, в обмен армянская сторона передала азербайджанского военнопленного Джамиля Бабаева.

Обмен пленными происходил при участии командующего миротворческим контингентом России в Карабахе Рустама Мурадова.