Товарищ Си Рахмону: «Мы вам - деньги, вы нам – овощи»

Китай готов наращивать импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Таджикистана, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сторонам необходимо продолжать придерживаться высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" в качестве основного направления", - сказал лидер Китая в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает Синхуа.

По его словам, Душанбе и Пекину также следует продвигать сотрудничество в торгово-экономической сфере и в области цифровой экономики.