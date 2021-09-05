Товарищ Си Рахмону: «Мы вам - деньги, вы нам – овощи»
Китай готов наращивать импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Таджикистана, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Сторонам необходимо продолжать придерживаться высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" в качестве основного направления", - сказал лидер Китая в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает Синхуа.
По его словам, Душанбе и Пекину также следует продвигать сотрудничество в торгово-экономической сфере и в области цифровой экономики.
Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул, что "КНР поощряет инвестиции китайских предприятий в Таджикистан и готов наращивать импорт экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции из Таджикистана".
Также он отметил, что обеим сторонам следует в полной мере задействовать роль совместного механизма профилактики и контроля на пунктах пропуска через границу, чтобы обеспечить беспрепятственное и высокоэффективное движение грузов между двумя странами.