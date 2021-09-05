В Сальвадоре начались акции протеста против биткоина

Протесты граждан, недовольных признанием биткоина официальным платежным средством в Сальвадоре, начались во вторник в столице страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сальвадорскую газету La Prensa Gráfica.

По данным издания, протестующие намерены дойти до здания парламента. Они несут плакаты, осуждающие решение властей, и время от времени скандируют: "Нет диктатуре". "Эта валюта с высоким уровнем волатильности, которая не принесет пользы народу Сальвадора", - заявила одна из протестующих по имени Мириам Диас.

Отметим, что уровень преступности в Сальвадоре – самый высокий на американском континенте.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей bitcoin официальным платёжным средством. Минимальная зарплата в стране около 200 долларов.