Венская встреча спикеров Азербайджана и Японии Сахиба Гафарова встретилась с Акико Санто
Пребывающая в столице Австрии Вене с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 7-го сентября встретилась с Акико Санто, председателем Палаты советников парламента Японии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Приветствуя японскую коллегу, председатель Милли Меджлиса поздравила Акико Санто с успешным завершением Летних Олимпийских Игр «Токио-2020». Гафарова высказала заинтересованность Азербайджана в развитии связей с Японией и подчеркнула важную роль в этом деле обмена визитами высокого уровня.
Был упомянут прогресс охватывающий множество сфер двусторонних отношений и сказано, что подписанные же между нашими государствами многочисленные документы составляют правовую базу для этих отношений.
Коснувшись и взаимоотношений парламентов Азербайджана и Японии, Сахиба Гафарова подчеркнула важность работы действующих в обоих законодательных ассамблеях групп взаимных связей.
В продолжение беседы Гафарова всесторонне проинформировала Санто о сложившихся в нашем регионе новых реалиях, о победе, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне, и о деятельности нашей страны по реализации подписанного 10-го ноября прошлого года трёхстороннего заявления. В то же время, было сообщено о провокациях Армении, создающих затруднения с поддержанием мира и стабильности в регионе.
В свою очередь, председатель Палаты советников Парламента Японии Акико Санто сообщила о заинтересованности своей страны в развитии отношений с Азербайджаном и сказала, что, подобно многим областям, есть большой потенциал для развития и межпарламентских связей между Азербайджаном и Японией.
Во время встречи имел место обмен мнениями о ряде иных вопросов, представляющих взаимный интерес. Участницы встречи обменялись приглашениями посетить их страны.