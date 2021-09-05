Пребывающая в столице Австрии Вене с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 7-го сентября встретилась с Акико Санто, председателем Палаты советников парламента Японии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Приветствуя японскую коллегу, председатель Милли Меджлиса поздравила Акико Санто с успешным завершением Летних Олимпийских Игр «Токио-2020». Гафарова высказала заинтересованность Азербайджана в развитии связей с Японией и подчеркнула важную роль в этом деле обмена визитами высокого уровня.

Был упомянут прогресс охватывающий множество сфер двусторонних отношений и сказано, что подписанные же между нашими государствами многочисленные документы составляют правовую базу для этих отношений.

Коснувшись и взаимоотношений парламентов Азербайджана и Японии, Сахиба Гафарова подчеркнула важность работы действующих в обоих законодательных ассамблеях групп взаимных связей.