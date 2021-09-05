Сегодня произошло историческое событие – территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Правда, процесс разминирования освобожденных от оккупации сел Агдамского района продолжается. Но город полностью очищен от мин. Здесь продолжаются работы по благоустройству, прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. И победные рапорты строителей вселяют надежды на скорое переселение сюда переселенцев.

Скорое потому, что варварский армянский оккупационный режим почти за 30 лет управления районом не оставил камня на камне, город, как и все села района приходится восстанавливать буквально из руин. И словно мало им этого показалось, так еще сотню тысяч противотанковых и противопехотных мин напичкали по всей территории, превратив столицу равнинного Карабаха в укрепрайон. Теперь эта трудность уже преодолена, а строить и созидать - азербайджанский народ умеет. Десятки тысяч агдамцев с нетерпением ждут того дня, когда смогут воссоздать свои очаги на месте разрушенных.

Сама логика восстановительных работ на освобожденных территориях диктовала необходимость начинать их с Агдама. Причин тому несколько. Как Шуша исторически является культурным центром Карабаха и страны в целом, так и Агдам в свое время был неофициальным экономическим центром всего региона.

По данным Госкомстата, население Агдамского района на 1 января 2020 года составляло 204 тыс. человек, из которых в неоккупированных селах проживали 46 569 человек. А остальные почти 160 тыс. агдамцев так и жили в статусе вынужденных переселенцев в различных регионах страны, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, наконец, Агдам - ближе других районов региона расположен к основным действующим на территории страны коммуникациям. Да и местность здесь равнинная, где не только гораздо легче проводить коммуникации, но и строить дома, административные, социальные и промышленные объекты.