Великое возвращение в Агдам новый поворот
Сегодня произошло историческое событие – территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Правда, процесс разминирования освобожденных от оккупации сел Агдамского района продолжается. Но город полностью очищен от мин. Здесь продолжаются работы по благоустройству, прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. И победные рапорты строителей вселяют надежды на скорое переселение сюда переселенцев.
Скорое потому, что варварский армянский оккупационный режим почти за 30 лет управления районом не оставил камня на камне, город, как и все села района приходится восстанавливать буквально из руин. И словно мало им этого показалось, так еще сотню тысяч противотанковых и противопехотных мин напичкали по всей территории, превратив столицу равнинного Карабаха в укрепрайон. Теперь эта трудность уже преодолена, а строить и созидать - азербайджанский народ умеет. Десятки тысяч агдамцев с нетерпением ждут того дня, когда смогут воссоздать свои очаги на месте разрушенных.
Сама логика восстановительных работ на освобожденных территориях диктовала необходимость начинать их с Агдама. Причин тому несколько. Как Шуша исторически является культурным центром Карабаха и страны в целом, так и Агдам в свое время был неофициальным экономическим центром всего региона.
По данным Госкомстата, население Агдамского района на 1 января 2020 года составляло 204 тыс. человек, из которых в неоккупированных селах проживали 46 569 человек. А остальные почти 160 тыс. агдамцев так и жили в статусе вынужденных переселенцев в различных регионах страны, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, наконец, Агдам - ближе других районов региона расположен к основным действующим на территории страны коммуникациям. Да и местность здесь равнинная, где не только гораздо легче проводить коммуникации, но и строить дома, административные, социальные и промышленные объекты.
Кстати, в Агдаме на территории в 190 гектаров сегодня уже создается промышленный парк, соответствующий указ президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 28 мая этого года. Глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента промпарка, который будет разделен на зоны пищевой промышленности, малых промышленных и обслуживающих предприятий, крупных промышленных предприятий, социальные и технические зоны, парк большегрузных автомобилей (TIR), базу продажи стройматериалов. Здесь планируется создать предприятия по производству стройматериалов, фруктовых и овощных консервов, мясной и молочной продукции, вин, кормов, по производству и переработке удобрений, расфасовке сельхозпродукции, а также сервисные участки, холодильные камеры.
В создаваемом промцентре, по первичным данным, будут действовать 33 малых производственных и обслуживающих предприятий, крупные промышленные предприятия и предприятия пищевой отрасли. Сюда будут вложены инвестиции в размере почти 110 млн манатов, открыты 330 рабочих мест. Стратегическое географическое положение Агдама на пересечении других регионов, потенциал человеческих ресурсов и возможности выхода на общереспубликанскую инфраструктуру расширяют перспективы превращения района вновь в экономический, а в частности, и промышленный центр Карабаха.
В центре внимания главы государства и вопросы обустройства агдамцев. Рядовых жителей города больше всего интересует строительство жилых домов. Конечно, это очень важный вопрос, потому что главная цель - возвращение вынужденных переселенцев из Агдама на земли своих предков, и для них здесь должны быть созданы условия.
И уже утвержден генплан Агдама. По словам спецпредставителя президента в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмина Гусейнова, генплан предусматривает не только строительство жилых домов, но и создание многочисленных рабочих мест. По его словам, Агдам вновь станет современным и большим городом, в соответствии с концепцией «умного города». А поскольку Агдам – один из самых солнечных городов страны, то решено использовать потенциал солнечной энергии, что учитывается при проектировании зданий. Здесь же предусмотрены все условия для жизни и развития молодежи.
Да, работы здесь идут полным ходом. Где-то они подходят к финишной прямой, а в ряде случаев находятся еще в стадии проектирования. Но достаточно окинуть взглядом эту огромную стройплощадку, где вскоре возвысится обновленный Агдам, однозначно убеждаешься, что создание базовой инфраструктуры близится к завершению. Ждать осталось недолго.