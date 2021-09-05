Премьер-министр Афганистана, который лично уничтожил статуи Будды наш комментарий
Спустя три недели после захвата Кабула, движение «Талибан», наконец, объявило о создании временного правительства Исламского эмирата.
Посты распределились между лидерами движения. Главой правительства стал один из основателей «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал пост министра иностранных дел и вице-премьера во время предыдущего прихода талибов к власти с 1996 по 2021 год.
В «Талибане» Мохаммад Хасан два десятка лет возглавляет Совет руководства, орган, который тоже выполняет функции наподобие правительственных, подготавливая решения на утверждение лидером. И на пост во главе временного правительства его рекомендовал именно лидер талибов – Хебатулла Ахундзада. В то же время некоторые эксперты называют Хасана самым неэффективным и неразумным лидером талибов. Еще когда он был членом прошлого правительства, ему избегали давать важные поручения. Но с тех пор он проявлял высшую форму лояльности лидеру и завоевал его полное доверие, который больше ценит в нем качества религиозного лидера, чем военного. Именно Мохаммад Хасан руководил операцией уничтожения статуй Будды в Бамиане в марте 2001 года, шокировавшей весь мир. ООН числит его террористом.
Министерство внутренних дел возглавил Сараджуддин Хаккани, лидер самой кровавой группировки внутри «Талибана». Именно его люди практиковали самоподрывы смертников, хотя это вообще не в традиции талибов. Сеть Хаккани американцы считают безусловно террористической, в отличие от других структур талибов.
Мулла Якуб – старший сын Мохаммеда Омара, основателя «Талибана» и один из двух заместителей лидера организации, возглавил министерство обороны. Он считается представителем умеренного крыла, сторонником установления всеобъемлющего мира, и пользуется крепкими связями с Саудовской Аравией.
Министр иностранных дел отныне Амир Хан Муттаки, возглавлявший переговорную группу талибов на мирных переговорах в Дохе.
У главы правительства два заместителя: Абдул Гани Барадар, главный специалист «Талибана» по политическим вопросам, именно с ним имели дело американцы, подписывая соглашение о мире в прошлом году. Второй заместитель главы правительства - Абдул Салам Ханафи, религиозный авторитет узбекского происхождения.
Пока заполнены лишь некоторые ключевые посты в руководстве, и талибы сами говорят, что формирование правительства будет продолжено. Тем самым они будто бы оставляют пространство для договоренностей. В то же время очевидно, что для них будет самым настоящим вызовом необходимость наладить жизнь в стране, из которой уехало и продолжает уезжать огромное количество чиновников и специалистов. Наверняка обострятся и какие-то внутренние противоречия в пестрой среде талибов и их руководителей, которые откладывались из-за войны и наличия общего врага в сторону, но сейчас выйдут наружу.
Выиграна война, но не выигран мир, а это, как показывает опыт, и не только афганский, значительно сложнее.