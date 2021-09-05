Посты распределились между лидерами движения. Главой правительства стал один из основателей «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал пост министра иностранных дел и вице-премьера во время предыдущего прихода талибов к власти с 1996 по 2021 год.

Спустя три недели после захвата Кабула, движение «Талибан», наконец, объявило о создании временного правительства Исламского эмирата.

Министерство внутренних дел возглавил Сараджуддин Хаккани, лидер самой кровавой группировки внутри «Талибана». Именно его люди практиковали самоподрывы смертников, хотя это вообще не в традиции талибов. Сеть Хаккани американцы считают безусловно террористической, в отличие от других структур талибов.

В «Талибане» Мохаммад Хасан два десятка лет возглавляет Совет руководства, орган, который тоже выполняет функции наподобие правительственных, подготавливая решения на утверждение лидером. И на пост во главе временного правительства его рекомендовал именно лидер талибов – Хебатулла Ахундзада. В то же время некоторые эксперты называют Хасана самым неэффективным и неразумным лидером талибов. Еще когда он был членом прошлого правительства, ему избегали давать важные поручения. Но с тех пор он проявлял высшую форму лояльности лидеру и завоевал его полное доверие, который больше ценит в нем качества религиозного лидера, чем военного. Именно Мохаммад Хасан руководил операцией уничтожения статуй Будды в Бамиане в марте 2001 года, шокировавшей весь мир. ООН числит его террористом.

Мулла Якуб – старший сын Мохаммеда Омара, основателя «Талибана» и один из двух заместителей лидера организации, возглавил министерство обороны. Он считается представителем умеренного крыла, сторонником установления всеобъемлющего мира, и пользуется крепкими связями с Саудовской Аравией.

Министр иностранных дел отныне Амир Хан Муттаки, возглавлявший переговорную группу талибов на мирных переговорах в Дохе.

У главы правительства два заместителя: Абдул Гани Барадар, главный специалист «Талибана» по политическим вопросам, именно с ним имели дело американцы, подписывая соглашение о мире в прошлом году. Второй заместитель главы правительства - Абдул Салам Ханафи, религиозный авторитет узбекского происхождения.

Пока заполнены лишь некоторые ключевые посты в руководстве, и талибы сами говорят, что формирование правительства будет продолжено. Тем самым они будто бы оставляют пространство для договоренностей. В то же время очевидно, что для них будет самым настоящим вызовом необходимость наладить жизнь в стране, из которой уехало и продолжает уезжать огромное количество чиновников и специалистов. Наверняка обострятся и какие-то внутренние противоречия в пестрой среде талибов и их руководителей, которые откладывались из-за войны и наличия общего врага в сторону, но сейчас выйдут наружу.

Выиграна война, но не выигран мир, а это, как показывает опыт, и не только афганский, значительно сложнее.