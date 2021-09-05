Азербайджанские болельщики выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с португальским футболистом Во время игры; фото, обновлено

Отдел спорта

После финального свистка на поле выбежал еще один болельщик.

На этот раз силы правопорядка быстро схватили фаната.

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В ходе отборочного матча чемпионата мира-2022 Азербайджан – Португалия на поле Бакинского Олимпийского стадиона выбежали несколько азербайджанских болельщиков.

Их целью был футболист сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Пофотографировавшись со знаменитым игроком, фанаты спокойно убежали. Интересно, что стюарды не препятствовали болельщикам.