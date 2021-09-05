Турция о будущих отношениях с США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Анадолу заявил, что в отношениях с США Турция намерена смотреть в будущее.

По мнению министра, имеющиеся проблемы Анкара стремится решать на основе интересов двух стран. Чавушоглу также напомнил о введенных Вашингтоном санкциях в отношении Анкары в связи с закупкой российских ЗРК С-400.

«Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны. Анкара может закупить системы ПВО у США, если удастся договориться с Вашингтоном и вопрос получит одобрение Конгресса», - добавил Чавушоглу.