Шотландия все еще хочет независимости

Правительство Шотландии возобновит подготовку к проведению референдума о независимости. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, представляя в местном парламенте программу деятельности своего правительства на ближайшие годы. По ее словам, процесс был прерван вспышкой пандемии.

"Наш демократический мандат заключается в том, чтобы позволить людям, а не политикам, решить будущее Шотландии, и это не подлежит сомнениям", - сказала Стерджен. Она предупредила, что этот вопрос "нельзя обойти или отложить", подтвердив, что планы провести плебисцит до конца 2023 года остаются неизменными.