Шотландия все еще хочет независимости
Правительство Шотландии возобновит подготовку к проведению референдума о независимости. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, представляя в местном парламенте программу деятельности своего правительства на ближайшие годы. По ее словам, процесс был прерван вспышкой пандемии.
"Наш демократический мандат заключается в том, чтобы позволить людям, а не политикам, решить будущее Шотландии, и это не подлежит сомнениям", - сказала Стерджен. Она предупредила, что этот вопрос "нельзя обойти или отложить", подтвердив, что планы провести плебисцит до конца 2023 года остаются неизменными.
"Аргументы в пользу независимости сильные, и мы представим их в открытой, честной форме, с уверенностью и амбициями", - отметила первый министр.
Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе 2016 года, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.