А молодежная сборная Азербайджана проиграла 0:6

Наряду со взрослой сборной, крайне неудачно сегодня сыграла и молодежная (U-21) футбольная команда Азербайджана.

В отборочном матче чемпионата Европы-2023 наша команда со счетом 0:6 проиграла в Австрии сверстникам из этой страны. В первом матче в группе Азербайджан уступил 0:2 на выезде Хорватии.

С нулем очков наша команда делит последние два места с Эстонией. Также в этой группе выступают Норвегия и Финляндия. Следующий матч сборная Азербайджана проведет 8 октября против финнов.