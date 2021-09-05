Почему спецназ Азербайджана и Турции подошел к Лачинскому коридору? азбука морзе
Накануне Минобороны Азербайджана опубликовало информацию, вызвавшую большой резонанс в российском информационном пространстве. Речь идет о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в Лачинском районе «в соответствии с двусторонним военным сотрудничеством».
Из обнародованных оборонными ведомствами Азербайджана и Турции фотографий отчетливо видно, что в учениях принимали участие подразделения особого назначения обеих стран.
В распространенном в соцсетях заявлении Министерства национальной обороны Турции, говорится: «Турция и Азербайджан, ветви большого и глубоко укоренившегося дерева, по-прежнему составляют единое целое, руководствуясь концепцией «Одна нация - два государства. С 6 по 10 сентября 2021 года в Лачине проводятся учения «Совместная операция коммандос» с участием азербайджанских морских пехотинцев и коммандос ВС Турции».
Совместные азербайджано-турецкие военные учения значительно интенсифицировались после 44-дневной Отечественной войны. Регулярно появляются сообщения об участии двух союзных стран в совместных учебных боевых действиях. К примеру, на прошлой неделе Министерство национальной обороны Турции объявило, что азербайджанские военнослужащие завершили участие в учениях по контролю воздушного пространства. Одновременно с этим проводятся учения Turaz Şahini-2021 (Turaz Qartalı-2021) c совместным участием военнослужащих ВВС Азербайджана и Турции. В то же время продолжается боевая подготовка групп подводного нападения и подводной обороны.
Однако учения в Лачине требуют особого внимания. Во-первых, следует отметить, что впервые совместные военные учения проводятся на освобожденных территориях, вблизи нагорной части Карабаха и коридора, соединяющего Армению с армянским населением Карабаха. Во-вторых, необходимо рассмотреть возможные причины того, почему учения проходят именно в этом районе.
Несколько дней назад Баку перекрыл дорогу Горис - Кафан на участке, проходящем через Губадлы. Именно в этой части было совершено вероломное нападение вооруженных ножами армянских солдат на азербайджанского пограничника. Превентивная мера официального Баку прервала связь Армении с некоторыми армянскими селами в Западном Зангезуре и сильно ограничила сухопутное сообщение с Ираном. После трех дней переговоров с российской стороной, азербайджанская сторона, наконец, согласилась открыть дорогу, но по крайней мере в двух местах были выставлены бетонные блоки для минимизации скорости. То есть, как отмечают и армянские источники, азербайджанские пограничники теперь могут видеть передвижение и перевозку по этой автомагистрали.
Следует отметить, что некоторые участки дороги Горис - Кафан были построены в Азербайджане еще в советское время. Когда Азербайджан после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября восстановил границы советских времен на Зангиланском и Губадлинском направлениях, эти участки дороги также перешли под контроль азербайджанских Вооруженных Сил. Но Баку разрешил армянским автомобилям передвигаться до тех пор, пока не будет построена альтернативная дорога.
В те дни, когда дорога Горис - Кафан была закрыта, в Армении и на территориях Азербайджана, где располагаются российские миротворческие силы, царила тревога, подпитываемая слухами о вероятном ограничении движения по Лачинскому коридору. Подобные слухи, несомненно, вызвали обеспокоенность армянской общественности на фоне недовольства Баку событиями в зоне ответственности российских миротворческих сил, информацией о транспортировке оружия и живой силы в регион по Лачинскому коридору. Примечательно, что сразу же после открытия дороги Горис - Кафан российские миротворцы провели учения в Лачинском коридоре. В программу учений вошли также боевые действия по противодействию беспилотникам.
Другими словами, учения российских миротворцев в Лачинском коридоре могут быть восприняты в качестве направленного армянскому обществу мессиджа о готовности обеспечения защиты коридора.
Теперь же азербайджанский и турецкий спецназ разбили лагерь вокруг коридора и приступили к учениям. Турецко-азербайджанские подразделения отрабатывают совместные боевые действия в сложных горных условиях, испытывают современную боевую технику и средства. На фоне событий последних дней эти совместные учения – особое предупреждение…