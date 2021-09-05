В иранском городе Сулдуз (провинция Западный Азербайджан) недалеко от границы с Турцией и Ираком произошли столкновения между азербайджанцами и курдами. Как сообщает haqqin.az , переселение за последние годы этнических курдов в Сулдуз, город, ранее населенный только азербайджанцами, изменил демографическую ситуацию. Что приводит к перманентным стычкам между курдами и азербайджанцами.

Несколько дней назад курдские боевики ПКК ворвались в село Сахсытепе в Сулдузе и избили женщин и детей. Некоторых женщин террористы хотели насильно увести в горы. При этом силы безопасности Ирана полностью проигнорировали произошедшее.

Причиной нападения курдских террористов на село стало убийство курда, пристававшего к азербайджанке. Убийца был задержан, но курды собрались перед местным полицейским участком и потребовали передать им задержанного. В ответ и азербайджанцы подошли к полицейскому участку. Перепалка между двумя группами переросла в драку.

Активисты из Южного Азербайджана заявляют, что в Сулдузе сохраняется тревожная ситуация – есть высокий риск эскалации конфликта, который может распространиться на всю провинцию. Жители азербайджанских сел живут в страхе, опасаясь новых нападений боевиков ПКК. Азербайджанские активисты заявляют, что иранское правительство закрывает глаза на преследования со стороны курдов и регулярные нападения на азербайджанцев. Считается, что иранское правительство пытается изменить демографическую картину региона вблизи границы с Турцией и пытается выдворить азербайджанское население за пределы провинции. По этой причине поощряется миграция курдов в провинцию Западный Азербайджан.