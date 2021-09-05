Фернанду Сантуш после победы над Азербайджаном: «Готов подарить вашему тренеру ящик портвейна»

Тот, напомним, накануне заявил в шутку, что Сантуш должен ему бутылку портвейна. Именно после того, как возглавляемая Де Бьязи сборная Албании в 2014 году обыграла Португалию, был уволен предыдуший наставник и Сантуш стал главным тренером португальцев. А затем его команда, не проиграв ни одной игры, завоевала титул чемпиона Европы-2016.

«Я стал главным тренером сборной Португалии не благодаря Де Бьязи, а благодаря Федерации футбола Португалии, - парирует Фернанду Сантуш. – Я не знал об этом разговоре (улыбается). Готов подарить ему хоть ящик портвейна. У вас очень хороший тренер.

Почему мы так тяжело выиграли в первой игре и почему так легко победили сегодня? Основная разница в том, что сегодня мы забили два быстрых гола. К тому же в первом матче Азербайджан играл в шесть защитников, а сегодня ваша команда играла по иной схеме, что облегчило нашу задачу в атаке».