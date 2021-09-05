Баласанян с детьми хочет жить в Шуше под юрисдикцией Азербайджана

32-летняя Изаура Баласанян, одна из армянок, некогда незаконно проживавших в Шуше во время оккупации, захотела вернуться в город со своими четырьмя детьми и, приняв азербайджанское гражданство, жить там. Однако российские миротворцы отказали ей в этом и передали женщину так называемой «службе национальной безопасности сепаратистов».

Как сообщает haqqin.az, об этом изданию Forrights.am рассказала сама Баласанян. По ее словам, 1 августа она с детьми, выйдя из Ханкенди, пыталась перейти линию соприкосновения. Женщина сказала, что ей негде жить, и она хочет вернуться в свой дом в Шуше.

«Да, я решила вернуться в Шушу, потому что у меня нет дома. Взяла с собой фотографии покойных мужа и матери, забрала детей и поехала в Шушу. Дошла до таможни (женщина называет пост российских миротворческих сил «таможней» - ред.). Но русские не пустили меня в город. Они сказали мне: «Нет, это позор, это не делает чести твоему народу». В город я войти не смогла. Я стояла между турками (азербайджанскими военными - ред.) и русскими. Тогда русские позвонили своему командиру, а тот, в свою очередь обратился в министерство (так называемая «служба национальной безопасности» режима - ред.). И сказал, что одна из вас и ее дети сдались туркам. После приехали сотрудники «службы национальной безопасности», - сказала она.

После войны Изаура Баласанян поселилась в одном из общежитий в Ханкенди, но решила уехать, когда повысилась квартплата. Хотя она и обращалась в различные инстанции, квартиру ей не дали. После неудачной попытки вернуться в Шушу Баласанян стала проживать в полуразвалившемся доме в одном из сел Аскеранского района. А позже при содействии одного из знакомых женщину заселили в дом, в котором не было элементарных условий для проживания, в селе Ханазах в Зангезуре.