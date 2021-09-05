Де Бьязи после поражения от Португалии: «Хотел бы сейчас выругаться, но не буду...»

«Вчера я сказал, что нам будет тяжело. Так и получилось. Соперник провел три дня назад товарищеский матч, а мы играли отборочный. Поэтому португальцы были свежее, они имели возможность ротировать состав.

У нас были потери из-за травм и карточек. Это еще больше усложнило нам жизнь. По рейтингу мы пятая команда в группе. Постараемся подняться выше, если не будет травм и дисквалификаций. Я – не волшебник. У нас такие игроки…

И технически, и физически португальцы были сегодня сильнее. Мы пытались противостоять им, но не смогли. Особенно плохо сыграли в первом тайме. Это была третья игра за семь дней – усталость ощущалась.

Я доволен игрой Намика Алескерова. Он делал все, что мог. От Махира Эмрели ждал большего. Он должен улучшить некоторые моменты. Ему надо чаще брать игру на себя.

Пишут, что скоро я покину Азербайджан? Я привык говорить о реальных вещах, а не о фантастических. В последнее время мое имя часто склоняют. Писали, что я возглавлю сборную Украины. Я никогда не говорил, что мне не нравится в Азербайджане. Знал, что будет сложно. Но ведь любой дом надо строить с фундамента, а не с крыши».

Далее Де Бьязи был задан вопрос о том, что в соцсетях ходят слухи, что он выставляет состав на матч, оглядываясь на футболистов клуба «Сумгаит». Якобы ему указывают, чтобы игроков этой команды в стартовом составе сборной было как можно больше.

«Отличный вопрос (улыбается). Я сам не сижу в соцсетях и вам не советую. Будьте уверены, никто не сможет мне указывать, кого ставить в состав. Я бы сейчас хотел выругаться, но не буду…».